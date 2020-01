Guaidó auf Werbetour

Konfrontiert mit seiner abnehmenden innenpolitischen Relevanz, verstärkt der selbsternannte »Übergangspräsident« Venezuelas, Juan Guaidó, die Bemühungen um internationale Unterstützung für seine Regime-Change-Pläne. Dafür flog er dieser Tage nach Europa, nachdem er zuvor in Bogotá mit US-Außenminister Michael Pompeo und dem kolumbianischen Staatschef Iván Duque zusammengekommen war. Auf der anderen Seite des Atlantiks traf Guaidó am Dienstag in London unter anderem den britischen Premier Boris Johnson. Am Mittwoch folgten Gespräche mit Vertretern der Europäischen Union in Brüssel, bevor Guaidó am Donnerstag am »Weltwirtschaftsforum« im schweizerischen Davos teilnahm.

Die Europatournee hat dabei vor allem das Ziel, die EU-Staaten zu einer härteren Gangart gegen die Regierung des rechtmäßigen Präsidenten Nicolás Maduro zu bewegen. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern – allen voran die USA und Nachbar Kolumbien – verzichtet Brüssel bislang auf breit angelegt...