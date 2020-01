Reißleine gezogen

Vier Tage vor den Regionalwahlen in der Emilia-Romagna im Norden und im südlichen Calabrien am kommenden Sonntag ist der politische Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Luigi Di Maio, am Mittwoch zurückgetreten. Er habe damit »die Konsequenzen« aus den schweren Niederlagen seit der Parlamentswahl im März 2018 gezogen, als die Sterne über 32 Prozent erreicht hatten, kommentieren die meisten Medien, so der Mailänder Corriere della Sera, am Donnerstag. Seitdem musste die M5S bei den EU-Wahlen 2019 und in drei Regionen, so zuletzt im Oktober 2019 in Umbrien, Stimmenverluste bis auf unter acht Prozent einstecken. Das war die Antwort der weitgehend linken Sterne-Basis darauf, dass M5S nach dem März 2018 mit Di Maio als Vizepremier unter dem parteilosen Juraprofessor Giuseppe Conte mit der faschistischen Lega eine Regierung gebildet und die rassistische und migrantenfeindliche Politik von deren Chef Matteo Salvini mitgetragen hatte.

Im August 2019 brachte de...