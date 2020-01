Wechsel der Strategie

Das polnische Linksbündnis Lewica will die Regierungspartei PiS offenbar im Präsidentschaftswahlkampf auf deren eigenem Terrain angreifen. Darauf deutet eine am Sonntag gehaltene Ansprache des Präsidentschaftskandidaten der »Neuen Linken«, Robert Biedron, hin. Der trat in Slupsk auf, der hinterpommerschen Stadt, in der er für etwas mehr als eine Legislaturperiode Oberbürgermeister war, bevor er sich im Mai 2019 ins EU-Parlament wählen ließ.

Zuletzt hatte ihn das Bündnis – bestehend aus »postsozialistischer« SLD, linkssozialdemokratischer »Razem« und Biedrons »Wiosna« (Frühling) – quasi zwangsverpflichtet zu kandidieren. Laut Medienberichten forderte der Chef der nicht mehrheitsfähigen SLD, Wlodzimierz Czarzasty, ihn direkt auf, anzutreten. Ansonsten werde er selbst kandidieren und – so der unausgesprochene Subtext – eine Niederlage einfahren, die sich auch auf den Rest des Bündnisprojekts auswirken würde.

Biedrons Rede in Slupsk war für einen Linken schwa...