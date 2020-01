Eine neue Erfahrung

Ungewöhnlich schnell für libanesische Verhältnisse ist es dem designierten Ministerpräsidenten Hassan Diab gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Am 19. Dezember 2019 hatte er den Auftrag dazu erhalten, bereits einen Monat später steht sein Kabinett.

Mit 20 Ministerinnen und Ministern ist die Regierung kleiner als die vorherigen unter Saad Hariri mit 24 Ministern. Sechs Posten hat Diab an Frauen vergeben. Das Verteidigungsministerium und das Amt des stellvertretenden Regierungschefs übernimmt Saina Akar. Finanzminister wird der Ökonom Ghasi Wasni, Außenminister der langjährige Diplomat und Vertreter bei der Arabischen Liga Nassif Hitti. Nahezu alle Ministerinnen und Minister haben eine akademische Laufbahn vorzuweisen mit Abschlüssen an Universitäten in Frankreich, England, den USA und Kanada.

Hassan Diab ist Professor an der renommierten Amerikanischen Universität Beirut (AUB) und war Bildungsminister in der Regierung des früheren Ministerpräsidenten N...