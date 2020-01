»Die Struktur der Vermögen bleibt undurchsichtig«

Oxfam hat gerade seinen aktuellen Bericht zur sozialen Ungleichheit vorgelegt. Der basiert auf Daten der privaten Großbank Credit Suisse und auf Angaben des Magazins Forbes. Weshalb lässt sich Reichtum nicht genauer erfassen?

Reiche und Hyperreiche verhalten sich wie scheue Rehe. Und teilweise wissen sie selbst gar nicht genau, was ihnen an Firmenanteilen, Wertpapieren, Immobilien, Konten usw. gehört. Das erschwert die genaue Erfassung des Reichtums. Man kann oft nur schätzen oder muss beispielsweise die Geschäftsberichte von Unternehmen heranziehen. Insgesamt fehlt es jedoch weniger an Daten als an politischen Taten. Für mehr Transparenz zu sorgen ist ein notwendiger Schritt. Aber am Ende muss die Ungleichheit auch bekämpft werden. Das passiert derzeit so gut wie überhaupt nicht – ich nenne bloß das Gezerre um die Grundrente als Beispiel.

Wie erklären Sie sich das?

Innerhalb der Bundesregierung wurde häufig darüber gestritten, was in den Armuts- und Reic...