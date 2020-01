Häppchen mit Konzernbossen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat am Vorabend des Beginns des Wirtschaftsgipfels in Davos Vertreter internationaler Großkonzerne im Schloss von Versailles empfangen. Rund 180 Bosse kamen am Montag im Prachtbau von Ludwig XIV. zusammen, um sich vom Präsidenten der Reichen davon überzeugen zu lassen, dass das Land trotz wochenlangen Widerstands der Bevölkerungsmehrheit gegen Macrons neoliberale »Reformen« ein »attraktiver Standort für Investitionen« bleiben wird. Macron, der es offenkundig liebt, sich in Versailles, dem Symbol des Absolutismus des 17. Jahrhunderts, zu zeigen, hatte die Veranstaltung für die Öffentlichkeit gesperrt. Während im Schloss die Führer der weltweit größten Unternehmen speisten und den Worten des Gastgebers lauschten, forderten draußen einige hundert »Gelbwesten« dessen Rücktritt.

Auch diesen nach 2019 zweiten Empfang in Versailles unter dem Motto »Choose France« interpretierten französische Medien wie die Wirtschaftszeitun...