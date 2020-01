Krümeldynastie des Tages: Bahlsen-Familie

Wenn die Keks-Erbin Verena Bahlsen von der Leine gelassen wird, gibt es kein Halten mehr. Das bewies die stinkreiche junge Frau nachhaltig im Frühjahr 2019. Wir erinnern uns: In einer von Juso-Chef Kevin Kühnert angestoßenen Scheindebatte über Sinn oder Unsinn des Kapitalismus packte sie bei einer Konferenz in Hamburg ihre Lebenseinstellung in Sätze, die es verdienen, vollständig zitiert zu werden: »Ich bin Kapitalistin. Mir gehört ein Viertel von Bahlsen, und da freue ich mich auch drüber. Es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld ver...