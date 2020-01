Flügelflattern bei Labour

Nicht alle Linken sind nach der Wahlniederlage der Labour-Partei bei den britischen Parlamentswahlen aus dem Londoner Unterhaus verschwunden. Am 15. Januar hielt Zarah Sultana, eine junge Abgeordnete aus Coventry, ihre erste Parlamentsrede. Darin beschrieb sie die Klimakrise als kapitalistische Krise, die nur »durch grenzübergreifenden Klassenkampf« zu bewältigen sei. Ziel dieses Kampfes müsse eine Gesellschaft sein, in der »die Macht in den Händen arbeitender Menschen liegt«. In einer solchen Gesellschaft seien »die Diktate des Kapitals abgeschafft«, und es werde eine Welt »basierend auf Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit« aufgebaut. Eine solche Gesellschaft trage einen Namen, der »vergangene Generationen im Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit, Krieg und Faschismus inspiriert hat. Dieser Name ist Sozialismus.«

»Gegen radikale Linke«

Sultana ist Unterstützerin von Rebecca Long-Bailey, die für den linken Parteiflügel ins Rennen um den Posten des Vorsitz...