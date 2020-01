Kannibalismus

Ich weiß nicht mehr, welcher Häuptling eines unchristlichen Stammes im Pazifikraum angesichts eines Krieges zwischen Europäern sich einmal so entsetzte: »Wie kann man nur so viele Menschen töten und nichts davon essen?!« Stimmt natürlich sowieso nicht: Wir verspeisen die Toten eines Staats- oder Bürgerkriegs im Klassenkampf, so wie wir Jesus zu uns nehmen, wobei wir immer noch den sogenannten Abendmahlsstreit, die Debatte über Transsubstantiation (Wesensverwandlung), führen, die einst mit Luther und Zwingli begann.

Jesus sagte beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern: »Nehmt, dies ist mein Leib.« Und: »Dies ist mein Blut des Bundes, das ausgegossen wird für viele.« Sinngemäß: Esst mich. Und: Du bist, was du isst. Damit hat er das wichtigste Sakrament der Eucharistie begründet. Zwingli argumentierte modern: Bei diesem kirchlichen Ritual verleibten sich die Gemeindemitglieder Leib und Blut Christi symbolisch ein. Luther blieb jedoch dabei: Bei dieser kollek...