Verschrobene Auffassung

Die »Kapitalismusreform« ist das große Versprechen des rechten Flügels der Linkspartei. Ob man dort wohl weiß, dass das gar nicht geht? Glaubt man wirklich an dieses Märchen? Rosa Luxemburg wird in diesen Kreisen gerne als Zeugin benannt – aber sie ging einen anderen Weg, nicht den der Sozialreform statt Revolution. Zwischen Marx und Murks können die beiden Kovorsitzenden Bernd Riexinger und Katja Kipping immer noch nicht unterscheiden. Und so schwankt die Linkspartei zwischen Systemkritik, Reformismus und Selbstaufgabe. Die ganze Konstruktion ist ein asymmetrischer Kompromiss, seine Folge die Aufgabe tatsächlicher Arbeiterpolitik. Klassenpolitik wird schon betrieben – jedoch eine andere.

Diese Einsichten veranlassten den Soziologen Werner Seppmann, sich mit den Ursachen und den theoretischen Quellen der notorischen Gesundbeterei des Kapitalismus als Grundlage der Politik der Linkspartei zu beschäftigen. »Ist der Kapitalismus überhaupt noch reformierbar?«...