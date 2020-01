Meister Girolamo von Marano Lagunare

Herr Groll befand sich mit dem Dozenten auf der Nordseite der Lagune von Marano. Sein Ziel war eine Reparaturwerft in Marano Lagunare, einem winzigen Städtchen an der Nordseite der Lagune, unweit der Trichtermündung der Stella. Die Stadt ist ein einziger Hafen, Wasserläufe, Anlegestellen, Werften, Nebenarme und in der Ferne ein paar Casonis als Rückzugsmöglichkeit für Fischer bei Unwettern prägen das Bild. Das Ziel der beiden Freunde war eine kleine Werft in der Nähe der Schiffstankstelle. Herr Groll hoffte, dort seinen Freund Girolamo zu treffen, der sich seit vierzig Jahren auf die Reparatur von alten Schiffsmotoren spezialisiert hat und in diesem Fach als unerreichter Meister gilt. Während sie sich der Stadt auf einer Landstraße näherten, führte Herr Groll seinen Freund in die Welt des alten Motorspezialisten ein.

»Seine Adresse wird von den Schiffseignern, egal ob es sich um Berufsfischer handelt, die in bunt gefärbelten Häuschen am Hauptkanal wohnen ...