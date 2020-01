»Eigentliche Probleme wurden verdrängt«

Seit Jahresbeginn ist die Stadt Leipzig infolge der Ereignisse in der Neujahrsnacht im Ortsteil Connewitz in den Schlagzeilen. Wo waren Sie Silvester und wann haben Sie von der Eskalation des Polizeieinsatzes erfahren?

Ich war nicht vor Ort, mich hat aber noch an jenem morgen die Nachricht erreicht. Ich war zunächst schockiert ob der ersten Berichte über die Gewalt. Leute mussten infolge von Angriffen ins Krankenhaus eingeliefert werden. So etwas verurteile ich in jedem Fall, unabhängig davon, von welcher Seite aus Gewalt ausgeübt wird. An den Aktionen von vermeintlichen Linksextremisten kann ich nichts erkennen, was ich als politisch links empfinde, und ich glaube auch nicht, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Linke handelt.

Den Einsatz der Polizei sehe ich äußerst kritisch. Es muss jetzt aufgearbeitet werden, was alles falsch gelaufen ist. Denn die Silvesternächte von 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 waren deutlich ruhiger. Damals waren Poliz...