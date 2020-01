Ansturm auf Ökopartei

Was bei den Wahlen an politischen Trends zu erkennen ist, zeigt sich auch bei der Entwicklung der Mitgliederzahlen der im Bundestag vertretenen Parteien. Dank der Allgegenwart des Themas Klimaschutz haben Bündnis 90/Die Grünen zuletzt nicht nur viele Prozentpunkte bei Wahlen, sondern auch deutlich an Mitgliedern gewonnen. Auch FDP und AfD registrierten ein Plus, wie am Donnerstag die Nachrichtenagentur dpa nach Anfragen in den Parteizentralen verbreitete. Einen Mitgliederrückgang verzeichneten dagegen die CDU und – kaum überraschend – die SPD, ebenso Die Linke.

Die Grünen gewannen in zwei Jahren rund 30.000 Mitglieder hinzu – das sind fast so viele, wie die AfD bundesweit an Mitgliedern hat. Seit Anfang 2018, als Annalena Baerbock und Robert Habeck die Führung der liberalen Ökopartei übernahmen, erhöhte sich die Mitgliederzahl von rund 65.000 auf rund 95.000. Ein gutes Drittel des Mitgliederbestandes stellen damit Neumitglieder. Bei der SPD ging es dagege...