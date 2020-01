Wie tüdelig!

Ob Jürgen Klinsmann beim Rückrundenauftakt seiner Hertha am Wochenende gegen die Münchner Bayern den Übungsleiter an der Seitenlinie geben darf, ist fraglich. Der Coach hat der gut unterrichteten Bild zufolge keine gültige Trainerlizenz. Also ein handfestes Problem: Ohne eine solche darf nach den Regularien des Deutschen Fußballbundes (DFB) kein Selbstdarsteller ein Traineramt im deutschen Profifußball ausüben. Da ist der größte Sportverband der Welt sehr pingelig.

Die Unterlagen seien momentan nicht in Griffweite, ließ der Sonnyboy in der leicht peinlichen Angelegenheit wissen: »Als ich Ende November in den Flieger Richtung Berlin gestiegen bin, hatte ich nicht gedacht, dass ich meine Trainerlizenz und die Fortbildungsnachweise benötige...