Das Dutzend voll

Einen wunderschönen guten Morgen! Manchester Citys Stürmerstar Sergio »Kun« Agüero, seines Zeichens Exschwiegersohn Gottes, über den in Deutschland anno dazumal erstmals in der jungen Welt berichtet wurde, arbeitet weiter an seinem Legendenstatus. Am Sonntag, es war der 22. Spieltag in der Premier League, notierte der 1,73 Meter kleine, platinblonde Argentinier in Birmingham bei Aston Villa seinen bereits zwölften Hattrick (Endstand 6:1).

Damit ist Agüero, der sämtlichen Verwandten und Beinaheverwandten Häuser gebaut hat (wie es in Argentinien Usus ist), der erfolgreichste ausländische Torschütze der Premier League – und damit der Liga, von der er schon als Bub träumte. Allerdings hat er sich immer im Trikot des Klubs FC Liverpool spielen sehen, von dem er Zeit seines Lebens ein fanatischer Fan ist.

Mit seinem zwölften Hattrick zog Agüero...