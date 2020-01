Der immerwährende Blues

»I got to keep movin’, I got to keep movin’ / Blues fallin’ down like hail, blues fallin’ down like hail«

Robert Johnson, »Hellhound on My Trail«, 1937

Fahren, weiterfahren, selten anhalten und falls doch, dann gleich abtauchen. Das ist die essentielle Geschichte. Sie steht gleich am Anfang des Kinos. Die ersten Kinounternehmer waren Jahrmarktsleute. Sobald sie neues Material brauchten, stellten sie die Kamera auf die Straßenbahn und ließen sie einfach laufen, um die Bewegung festzuhalten, die sie umgab. Diese alte Geschichte geht wohl langsam zu Ende; die Angestellten der großen Kinounternehmer streifen nicht mehr draußen durch die Straßen, sondern sitzen drinnen in Käfigen und Kuben, schreiben (Codes) und animieren, daher brauchen sie im Grunde auch keine Kameras mehr. Vielleicht nimmt die alte Geschichte aber auch einen neuen Anfang, jetzt, da praktisch so gut wie jeder eine professionellen Ansprüchen genügende Kamera in seinem Telefon mit sich herumtr...