»Die chinesische Wirtschaft wurde kaum getroffen«

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, am 15. Januar einen Handelsvertrag mit China zu präsentieren. Was hat er erreicht?

Ich denke, er hat nicht sonderlich viel erreicht. Es sind noch nicht alle Details bekannt, aber es sieht so aus, dass Beijing sich dazu verpflichten wird, mehr landwirtschaftliche Güter (aus den USA, jW) zu kaufen. Einige Zölle werden reduziert, aber der große Wurf ist es nicht. Weitgehenden Forderungen aus Washington, wie der Schutz von Patenten, ein Verbot von Industriespionage und staatlichen Subventionen für chinesische Unternehmen, wird China nicht nachkommen. Der Gedanke, dass sich der Westen sorgen muss, weil China unsere Technologie nutzen könnte, ignoriert die Verhältnisse, wie sie heute auf der Welt herrschen. Die chinesische Wirtschaft ist gemessen am nach Kaufkraftparität gewichteten BIP bereits 25 Prozent größer als die US-Ökonomie. Am Ende des Jahrzehnts könnte sie doppelt so groß sein.

Haben die Arbeiter in den USA v...