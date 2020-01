»Das Vereinigte Königreich hat ernste Probleme«

Am vergangenen Wochenende haben Zehntausende Menschen in Glasgow für die Unabhängigkeit Schottlands demonstriert. Gestern wiederum betonte der britische Premierminister Boris Johnson, er lehne ein erneutes Referendum zu der Frage ab. Wie stellt sich die Lage in Großbritannien aus schottischer Sicht derzeit dar?

Die Wahlen haben gezeigt, dass das Vereinigte Königreich wirklich ernste Probleme hat. Der »Brexit« ist für viele Menschen zu einem Stellvertreterthema geworden, ein Ventil, um Druck abzulassen und zu sagen: »Ich halte die Lage in diesem Land nicht mehr aus.« Ich kann das gut verstehen. Labour-Parteichef Jeremy Corbyn versuchte wenigstens, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und eine politische Debatte über Alternativen zu starten. Das wurde nicht zugelassen. Rechtspopulistische Medien arbeiteten mit zentristischen zusammen, um Boris Johnson ins Amt zu befördern und einen Premierminister Corbyn zu verhindern. Noch nie gab es weniger Gründe für...