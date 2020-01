Wenn Bücher brennen

Der dystopische Roman »Fahrenheit 451« ist ein herausragendes Werk – sowohl im Œuvre des US-amerikanischen Autors Ray Bradbury als auch für das gesamte Genre der phantastischen Literatur. Wesentlich zur Bekanntheit des Buches hat François Truffauts gleichnamige Adaption des Stoffes von 1966, sein Film-noir-Klassiker mit Oskar Werner und Julie Christie in den Hauptrollen, beigetragen.

451 Grad Fahrenheit (etwa 233 °C) ist bei Bradbury die Temperatur, bei der Papier zu brennen anfängt. Der Roman handelt von einer gleichgeschalteten Gesellschaft, in der es verboten ist, Bücher zu lesen oder zu besitzen. Die Hauptfigur ist männlich und heißt Montag. Anfangs ist Montag stolzes Mitglied der Feuerwehr, der hier gerade nicht die Aufgabe zukommt, Feuer zu löschen, sondern Bücher und Bibliotheken zu verbrennen. Im Verlauf der Handlung – die Zerrüttung seiner Ehe, das Interesse an seiner widerständigen Nachbarin, schließlich die Zeugenschaft bei einem Mord an einer ...