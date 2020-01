Ein erster Schritt

Die Summe lässt sich sehen: 14 Milliarden Dollar verdienen die rund 1.100 Universitäten in den USA pro Jahr angeblich mit ihren Sportmannschaften um. Der Dachverband des US-Collegesport »National Collegiate Athletic Association« (NCAA) machte 2018 schätzungsweise eine Milliarde US-Dollar Umsatz (28 Millionen Gewinn) – das ist mehr als ein Viertel dessen, was hierzulande die Fußballbundesliga umsetzt. Collegesport ist bereits seit langem ein boomendes Geschäft. Das Finale um den Titel im American Football am 13. Januar zwischen Clemson und Louisiana werden wieder Millionen verfolgen. Die Teams der Universitäten sind in den jeweiligen Bundesstaaten oftmals beliebter als die Profimannschaften.

Von den Einnahmen sehen die Athleten allerdings so gut wie nichts. Die dürfen im US-Collegesport nämlich kein Geld verdienen, sich auch nicht selbst vermarkten oder Werbeverträge abschließen. Sie dürfen im Zusammenhang mit ihrer sportlichen Tätigkeit nicht einmal Gesch...