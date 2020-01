Reform abgewürgt

Es hat zehn Jahre gedauert, bis dem Projekt der Finanztransaktionssteuer der Garaus gemacht worden ist. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte Anfang Dezember vorigen Jahres an, dass es sie nicht geben wird. An ihrer Statt soll nach einem vom Finanzministerium vorgelegten Gesetzentwurf eine Steuer auf Umsätze mit Aktien großer Unternehmen in Höhe von 0,2 Prozent treten. Andere Finanztransaktionen (Devisen, Anleihen, Derivate) sollen nicht besteuert werden. Der eigentliche Zweck der Übung, nämlich ein wenig Sand ins Getriebe der Finanzmärkte zu werfen, wäre damit beseitigt.

Der spätere Nobelpreisträger James Tobin hatte eine solche Steuer Anfang der 1970er Jahre vorgeschlagen, um nach der Freigabe der Wechselkurse die Spekulation am Devisenmarkt einzudämmen. Es war damals festgestellt worden, dass der größte Teil des Devisenhandels nicht vom Warenhandel in fremder Währung veranlasst wurde, sondern von den Spekulanten und Finanzanlegern selber. Eine Umsa...