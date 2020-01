»Das gleiche Programm, jetzt aber mit grünem Anstrich«

Seit ÖVP und Grüne bekanntgaben, miteinander regieren zu wollen, frohlocken viele Konservative in Europa. In Österreich entstehe ein »progressives Projekt«, so der Tenor. Haben die Kommentatoren recht?

Gegenüber der vorherigen ÖVP-FPÖ-Regierung ist die jetzige sicherlich ein Fortschritt – das ist aber auch nicht besonders schwierig. Zumindest beendet die neue Koalition zunächst das Vorhaben der extremen Rechten, den Staat nach ihren Vorstellungen umzubauen und ihre Leute auf strategisch wichtige Posten zu setzen.

Von einer progressiven Regierung kann aber keine Rede sein. In vielen wichtigen Politikbereichen – Wirtschaft und Arbeit, im Sozialbereich und in der Migrationspolitik – ist es im Grunde genommen das gleiche Programm wie unter Türkis-Blau, das jetzt aber einen grünen Anstrich bekommen hat. Der größte Unterschied besteht bei der Klimapolitik. Hier sind die Ambitionen deutlich größer als die, die man bisher in Österreich auf Regierungsebene hatte.

...