»Inglourious Basterds« gegen die »Islamfaschisten«

Millionen nahmen in dieser Woche in Teheran und anderen Städten der Islamischen Republik an den Trauerzeremonien für General Kassem Soleimani teil. Der Nationale Widerstandsrat des Iran (NWRI), die politische Vorfeldorganisation der Volksmudschaheddin (Mojahedin-e Khalq, MEK), hingegen kann nichts als »Freude der iranischen Menschen nach dem Tod des Hauptterroristen des Regimes« erkennen. Strikte Realitätsabstinenz ist seit jeher ein Markenzeichen der anfangs auch marxistisch, später nur noch religiös und durch wirre Ideologeme geprägten Sekte, die 1965 von ehemaligen Mitgliedern der nationalistischen Iranischen Freiheitsbewegung gegründet worden war.

Einst kämpften die MEK gegen den Schah, in den 1980er Jahren liefen sie nach einem Zerwürfnis mit den neuen Machthabern, die Tausende von ihnen hinrichten ließen, zu den Todfeinden des Iran über und heuerten bei Saddam Hussein als Söldner an. Nach blutigen Bombenanschlägen in der Islamischen Republik und and...