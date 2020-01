Verurteilten bleibt nur Gnadengesuch

Eine brutale Gruppenvergewaltigung vor gut sieben Jahren hat in Indien Befürwortern der Todesstrafe Auftrieb gegeben. Nachdem diese infolge der Tat auch für schwere Sexualdelikte eingeführt wurde, hat nun ein Richter in der indischen Hauptstadt Delhi für Pawan Gupta (25), Vinay Sharma (27), Mukesh Kumar (33) und Akshay Kumar Thakur (33) die Anordnung zur Hinrichtung am 22. Januar 2020 erlassen. Bei ihnen handelt es sich um vier der sechs Männer, die Mitte Dezember 2012 eine junge Frau und ihren Freund überfallen und vergewaltigt hatten. Ein damals minderjähriger Tatbeteiligter wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt, ein weiterer, der 35-jährige Ram Singh, hat im G...