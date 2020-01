Geschäftsmodell vor Gericht

Im vergangenen Jahr hat sich der »Cum-Ex«-Steuerskandal immer weiter ausgedehnt. Hatten bislang vor allem die Steuerbehörden damit zu tun, wurde im September vor dem Landgericht Bonn das erste strafrechtliche Verfahren eröffnet. Schnell zeigte sich: Bisher ist nur die Spitze des Eisbergs zu sehen. Auch nach dem Jahreswechsel gelangen immer neue Details an die Öffentlichkeit, geraten weitere Banken und Kanzleien in den Fokus, landen weitere Steuerdiebe auf der Anklagebank. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Donnerstag berichtete, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anfang Dezember in einem besonders spektakulären Fall die Anklageschrift eingereicht.

Beschuldigte sind demnach sechs Angestellte der Frankfurter Maple Bank, die schon seit 2016 im Fokus der Steuerbehörden steht und im Rahmen des Bonner Prozesses im vergangenen Herbst auch ins Blickfeld der Strafermittler rückte. Unter den angeklagten Bankstern ist auch der frühere Chef der Bank, Wolfg...