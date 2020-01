Nicht ohne meine Perücke

Nach der zwischen 1976 und 1981 produzierten Fernsehserie, den beiden etwas verunglückten Filmen von McQ 2000 und 2003 und dem noch schlechteren Versuch von 2011, die Serie wiederaufleben zu lassen, kommt nun also eine vierte Version von »Charlie’s Angels« (dt.: »3 Engel für Charlie«) in die Kinos.

Es ist die zweite Regiearbeit von Schauspielerin Elizabeth Banks, die auch am Drehbuch mitgearbeitet hat und eine der Hauptrollen als Cheforganisatorin der »Angels« spielt. Ein weiblicher Autorenfilm, in dem es um Kontrolle über Rollenbilder geht: Die Actionheldin als Konsumsubjekt, das eine gewisse Kontrolle darüber hat, wie und was es konsumiert und wie es dabei aussieht. Kurzum, welche Rolle es einnimmt, welche Maske es aufsetzt, was für ein Make-up es benutzt.

Die diversen Verkleidungen, Frisuren und vor allem Perücken der »Angels« waren bereits ein zentrales Element der ersten Serie. Eine gewisse Geheimniskrämerei konnte man immer schon voraussetzen. Schli...