Vage Vorstellungen

Am letzten Tag seiner Jahrestagung hat der »Beamtenbund und Tarifunion« (DBB) ein Werkstattpapier zur Modernisierung des Staatsdienstes vorgelegt. Unter dem Titel »Aufbruch – Der öffentliche Dienst der Zukunft« fasste der DBB seine Vorstellungen zusammen. Der öffentliche Dienst der Zukunft müsse z. B. bürgernah und – analog wie digital – leistungsstark sein. Einen »top ausgestatteten«, attraktiven Arbeitsplatz soll er bieten; das Personal soll »top qualifiziert« sein und wertgeschätzt werden. Die Modernisierung muss natürlich von starken Personalvertretungen mitgestaltet werden. »Nur ein personell wie technisch gut und vielfältig aufgestellter, modern agierender und beweglicher öffentlicher Dienst wird die Herausforderungen der Zukunft meistern und seine Arbeit mit der Rückendeckung einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz leisten können«, erklärte der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach beim Kongress des Beamtenbundes am Dienstag in Köln.

