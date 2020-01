Große Projekte

Zum Jahresbeginn bekommt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) überraschend Unterstützung aus der CDU bei der Suche nach einem Modell, das ihm weitere fünf Jahre das Amt sichert. In der Thüringer Allgemeinen (Montagausgabe) schlug Exministerpräsident Dieter Althaus, der zwischen 2003 und 2009 ohne Koalitionspartner regiert hatte und keineswegs für freundliche Worte in Richtung PDS bzw. Linkspartei bekannt war, eine gemeinsame »Projektregierung« von CDU und Linken vor. Bei der Personalauswahl für eine solche Regierung solle »die Fachkompetenz und nicht die Parteimitgliedschaft im Mittelpunkt stehen«, sagte Althaus. Zugleich regte er an, dass Exbundespräsident Joachim Gauck, der der CDU nach der Landtagswahl ebenfalls Gespräche mit der Ramelow-Linken empfohlen hatte, bei Verhandlungen zwischen beiden Parteien vermittele. Ramelow lobte den Vorstoß. Er begrüße »jede Bewegung in der CDU, die am Ende zu einer verlässlichen Regierungsarbeit führt...