Transitland im großen Stil

Die Politikwissenschaftlerin Pinar Ipek schrieb bereits im Jahr 2006: »Ein wesentlicher Aspekt der türkischen Energiepolitik ist es, zur Energiedrehscheibe zu werden, über die Öl- und Gasressourcen aus der kaspischen Region, Russland und dem Mittleren Osten auf die europäischen Märkte gebracht werden.« Ipeks Feststellung trifft heute ebenso zu wie vor 14 Jahren. Und: Ankara nähert sich inzwischen der Verwirklichung seines Ziels erkennbar an.

Im Jahr 2006, als Ipek die anvisierte Rolle der Türkei als Drehscheibe für Energieträger analysierte, ging gerade eines der dafür wohl wichtigsten Projekte in Betrieb: die »Baku-Tbilisi-Ceyhan«-Pipeline, die Erdöl aus dem rohstoffreichen Aserbaidschan über Georgien in die Türkei und dann weiter in den türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan transportiert. Auch Öl aus Kasachstan und Turkmenistan wird in sie eingespeist. Sie erschließt perspek­tivisch die Ölvorräte des gesamt...