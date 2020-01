Der große Verrat

Postmodernes Denken stilisiert sich als kritische Gegenwartsbeschreibung. Aber in der Regel verliert es sich in der Reproduktion irrationalistischer Weltbildelemente und verzerrter Realitätsauffassungen. Mehr als nur zufällig existieren deshalb signifikante Überschneidungen mit rechten Theoremen. Am deutlichsten ist das bei einer sogenannten Rationalitätskritik der Fall, die in der Auffassung kulminiert, dass eine überspannte Rationalität und ein universeller Vernunftanspruch Gegensatzprinzipien zu den vitalen Bedürfnissen der Menschen seien: »Leben« wird gegen methodisches Denken ausgespielt.

Ein besonders skandalöser Aspekt dieser Geistesverwandtschaft besteht darin, dass postmoderne Denker und »neurechte« Ideologen sich des gleichen Ensembles philosophischer Gestalten verbunden fühlen, die auch unmittelbare Stichwortgeber für die Naziideologen waren. Das verwundert nicht, denn wir haben es bei den postmodernen Theorien »mit einer ›Gestalt des Geistes‹ ...