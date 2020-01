WDR weiter im Fadenkreuz von Rechten

Nachdem in einem Onlinevideo des Radiosenders WDR 2 ein Kinderchor das Lied »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« mit verändertem Text gesungen und dabei die Worte »Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau« verwandt hatte, versuchen Neofaschisten, »Identitäre« und sonstige rechte Wutbürger die offenkundige Satire zur Hetze gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu missbrauchen. Erneut wollen sie am Samstag und am Sonntag vor dem WDR-Gebäude und auf der Domplatte in Köln aufmarschieren. Dabei verschmelzen die unterschiedlichen rechten Szenen zunehmend. Auf einen von Nazis und rechten Leugnern des Klimawandels im Internet gestarteten Shitstorm folgen somit reale Aufmärsche und Prote...