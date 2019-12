Gehlens Dritter Weltkrieg

Diese Serie über Konrad Adenauers Anordnung, dreckige Flüssigkeiten nicht wegzuschütten, weil es keine sauberen gebe, beschäftigt sich in unregelmäßigen Abständen mit dem braunen Bodensatz in Ämtern und bundesdeutschen Behörden, heute im BND.

Als aber der zehnte Tag verstrichen war, stieg er mit seinen Jüngern und Wehrmachtshelferinnen herab von der Elendsalm zu den Menschen, gab sich dem nächstbesten US-Ortskommandanten gefangen und dachte auch, Unsinn, an den Galgen: »Auf der einen Seite empfand ich eine Art von Galgenhumor, dass ich – immerhin Generalmajor in einer wesentlichen Stellung während des Krieges – mich nunmehr einem jungen amerikanischen Oberleutnant ausliefern musste. Andererseits gab es kein Zurück«, erinnerte er sich später in seinen Memoiren. Er wollte dem Oberleutnant und den anderen Offizieren, an die er weitergereicht wurde, die frohe Botschaft von der deutsch-amerikanischen Freundschaft gegen den russischen Feind verkünden. Doch kein...