Wanderer zwischen den Welten

»EUROPAS UNTERGANG. Der Brückenbau über den Kanal ist fertig, die Horden ergießen sich über das letzte Asyl der Freiheit. Eine Arche Noah stößt mit den letzten freien Menschen vom Ufer, um dem Ararat im Westen zuzusteuern. Ihr Wehgesang. Gesang der Geister über dem Wasser. Aufstand der Elemente. Untergang Europas durch die Wassermassen, die hereinbrechen. Der Herr steht zuletzt auf dem Mont-Blanc, Angst und Frost erstarren ihn, so steht er auf dem Felseneiland, dem Überbleibsel Europas, nicht vom Doppeladler, nur vom Steinadler umkreist. Die Schiffe der neuen Welt meiden diese Stelle.«

Dieses apokalyptische Fragment aus dem Jahr 1846 erinnert eher an eine Alptraumszene von Heiner Müller als an die Prosa des jungen Fontane. Eine Skizze, die er nicht ausgeführt hat, die aber wie ein dunkler Vorläufer zu den sagenhaften Bildern seines letzten Romans »Der Stechlin« wirkt, in dem die Wasserzeichen aus dem märkischen See auf den Untergang der Welt Dubslav von S...