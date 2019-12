»Der Dreck blieb vor allem an Corbyn hängen«

Die Labour-Rechte hat einen regelrechten Krieg gegen Jeremy Corbyn geführt. War das der Hauptgrund für sein schlechtes Ergebnis?

Wie alle sozialdemokratischen Parteien in Europa ist auch die Labour Party seit Jahrzehnten im Niedergang. Diesen Trend konnte sie 2017 aufhalten, als sie mit einem linken Manifest und Corbyn an ihrer Spitze ein¥e große Zahl an Wählerstimmen gewonnen hat. Aber einige Labour-Rechte benahmen sich, als ob sie lieber die Konservativen an der Macht haben wollten und keine Corbyn-Regierung, die den Einfluss der Linken in der Partei gestärkt hätte. Dass die Organisationen der Arbeiterklasse mit der von neoliberalen Regierungen durchgesetzten Deindustrialisierung zerschlagen wurden und sich Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, durch den »Brexit« angesprochen fühlten, sind weitere Gründe für die Niederlage.

Es gab eine von den etablierten Medien lancierte Hysterie über einen »linken Antisemitismus« in der Partei. Was war der grö...