Die Wege des Flussgottes

»Im großen und ganzen ist der Flussgott gütig, ein Wesen der sonnigen Tage und weiträumigen Nächte. Jedoch kann er, wie jeder beliebige andere Gott, auch gefährlich und trügerisch sein. Er kann einem Mann den Boden unter den Füßen wegreißen, und manchmal nimmt er dabei dessen Haus gleich mit.«

Lionel Trilling, »The Liberal Imagination. ­Huckleberry Finn« (1950)

In der Einleitung seiner Erzählung »Life on the Mississippi« (»Leben auf dem Mississippi«, 1883) nannte Mark Twain das Einzugsgebiet des Stromes den »Körper der Nation«. »Körper« ist dabei durchaus buchstäblich zu verstehen – gemeint sind Gestalt und Verlauf des Flusses, seine Unterbrechungen, seitlichen Ausläufer und Überschwemmungen, seine »Exzentrizität«. Twain unterschied – halb im Scherz – zwischen einer körperlichen und einer historischen Geschichte (»physical and historical history – so to speak«). Erstere ist das, was man antrifft; letztere, was die Leute kodifizieren, was sie reden und auf...