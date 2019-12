Negative Erfahrung

Die an Merkwürdigkeiten nicht eben arme Memoirenliteratur ehemals führender Funktionäre der SED ist drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR mit einem Nachzügler ergänzt worden: Eberhard Aurich, bis zum 24. November 1989 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ, hat seine Erinnerungen veröffentlicht.

Warum, ist allerdings auch nach der Lektüre nicht ganz klar. Das Buch enthält einen überladenen Lebenslauf (1951: »Umzug der Familie in eine 1 ½-Zimmer-Wohnung in der Uhlandstraße 23, 3. Etage, Außentoilette Plumpsklo«; 2018: »Teilnahme an der Großdemonstration #Unteilbar in Berlin«), ist aber keine politische Autobiographie, sondern im Grunde ein großer Besinnungsaufsatz. Es variiert in drei für sich stehenden Hauptteilen – Herbst 1989, die FDJ, »Warum ist der Sozialismus als System zusam...