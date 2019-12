Der Text als Waffe

In der Weimarer Republik polarisierte sich die Gesellschaft im Zuge der kapitalistischen Krise zwischen den Kräften der Revolution und der Konterrevolution. Das hinterließ Spuren auch in der Literatur. Strategien des Schreibens im Kontext des politischen Kampfes bildeten sich heraus. »Kunst ist Waffe«, lautete eines der prominenten Schlagworte. Was lässt sich von diesen Strategien für die heutigen Auseinandersetzungen auf dem Feld der Literatur lernen? Wir dokumentieren im folgenden in zwei Teilen den gekürzten und überarbeiteten Vortrag Ingar Soltys, den dieser am 19. September 2019 bei der Konferenz »Literatur im politischen Kampf« des Schriftstellernetzwerks »Richtige Literatur im Falschen« im Münchner Gewerkschaftshaus gehalten hat. (jW)

Im Jahr 1927 schreibt der 36jährige Schriftsteller Klabund (Alfred Henschke) ein Gedicht, die »Ballade des Vergessens«, gegen Krieg, erstarkenden Nationalismus und Faschismus:

»In den Lüften schreien die Geier schon, ...