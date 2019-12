Donnerstag vormittag, ich war in der Nürnberger Fußgängerzone gezielt in eine Billigbuchhandlung gegangen, um Wolfgang Kraushaars »Die blinden Flecken der RAF« zu kaufen, heruntergesetzt von 25 auf 8,90 Euro, bezahlt mit einem Zehn-Euro-Schein.

Ich gehe zur Wurstbude im Zentrum der Karolinenstraße, um Drei im Weggla zu essen. Noch bevor ich bestelle, fällt mir ein, dass ich nur etwas Kupfer und einen Hundert-Euro-Schein bei mir habe, und frage den Bratwurstverkäufer, ob eine Bank in der Nähe sei. Er trägt einen außergewöhnlich großen, grauen Schnurrbart im Gesicht. Schnurrbärte trugen früher alle Männer in Nürnberg, traditionell schon seit der Geburt, aber davon ist man irgendwann abgekommen. Er deutet in fränkischer Zeichensprache mit osteuropäischem Einschlag nach rechts auf eine Sparda-Bank-Filiale.

Ich be...