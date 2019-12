In privaten Besitz gebracht

Datenschutz ist vielfach eine »Nebensache«. Das hatte jW zuletzt am Beispiel von »Datenpannen« in verschiedenen Bundesländern gezeigt (siehe jW vom 28.11.2019). Der Zeitung liegen Informationen zu zahlreichen einschlägigen Vorkommnissen insbesondere in Nordrhein-Westfalen vor, die von betroffenen Firmen und Organisationen zwangsweise oder freiwillig bei der NRW-Datenschutzbehörde gemeldet wurden. Diese Fälle zeigen vor allem die Alltäglichkeit von Datenschutzverstößen, die, für sich genommen, nicht dramatisch wirken, im Einzelfall für die Betroffenen aber schwerwiegende Folgen haben können.

So enthält eine Liste der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen Kurzbeschreibungen von Fällen, die zwischen dem 1. Januar und dem 9. Mai 2019 erfasst wurden. Auf 24 Seiten werden Datenverluste aufgeführt. In einer Meldung ist davon die Rede, dass »Einsatzberichte« der Stadt Detmold »auf USB...