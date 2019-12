Sie haben jüngst eine Studie über mangelnde Qualitätsprüfungen von Lebensmitteln im Bundesgebiet veröffentlicht. Was sind Ihre zentralen Befunde?

Jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt aus. 2018 waren nur gut zehn Prozent der rund 400 Kontrollämter in der Lage, ihr vorgegebenes Soll bei der Überprüfung von Betrieben zu erfüllen. Der Grund dafür: Den Behörden mangelt es eklatant an Personal. Sie verstoßen damit fast flächendeckend gegen die Verbraucherschutzvorgaben.

Bremen und Berlin rangieren Ihrer Studie zufolge am Tabellenende. Was ist dort schlimmer als anderswo?

In Bremen und Berlin ist der Personalmangel besonders katastrophal. Dort führen die zuständigen Behörden noch nicht einmal die Hälfte der vorgegebenen Betriebskontrollen durch.

Was läuft hinsichtlich von Lebensmittelkontrollen in anderen Bundesländern besser?

In keinem Bundesland ist die Situation gut. Am wenigsten schlecht schneidet Hamburg ab – hier ist die p...