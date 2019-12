Die Schönheit der Dinge

Die wunderbare Live-Performerin Lesley Kernochan war zuletzt 2017 in Deutschland zu erleben, meist hautnah in kleinen Läden. Stimme und Ausstrahlung der Kalifornierin nahmen besonders die für sie ein, die ihre Musik noch nicht kannten. Der Soundcheck, bei dem sie mit ihrer Band meist den Song »Hurricane Eye« durchprobiert, ist oft schon allein das Eintrittsgeld – die Hutspende – wert, der Raum danach an ein anderer.

»Hurricane Eye« ist ein federnder Country-Folk-Song von Kernochans vierter LP »A Calm Sun« von 2016. Aufgenommen wurde das Album in Los Angeles mit hochkarätigen Session-Cracks wie Dean Parks, Aaron Sterling und Jeff Babko. Das Countrykleid dieser Platte steht Kernochan gut. Doch selbstverständlich ...