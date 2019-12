Verklemmt, verhockt, verbockt

Elling ist wieder da! In der zweiten Hälfte der 90er sind hierzulande Ingvar Ambjørnsens Romane »Ausblick auf das Paradies«, »Ententanz«, »Blutsbrüder« und »Lieb mich morgen« über das lebensuntüchtige Muttersöhnchen aus der Blockwohnung einer Satellitenvorstadt Oslos erschienen; sie wurden in über 30 Sprachen übersetzt.

Elling ist vaterlos aufgewachsen, als er 32 ist, stirbt seine Mutter, mit der er in Hassliebe zusammenlebte. Niemand mehr da, der Elling die Kackhäufchen hinterherträgt. Elling ist Frührentner, weil in seinem Kopf Sachen passieren. Die Vorgeschichte erklärt Ambjørnsen in keinem der Bände, er wirft uns ins Haifischbecken, zusammen mit seinem »Helden«. Da plantschen wir dann.

Das neue Buch heißt »Echo eines Freundes«. Elling ist inzwischen 58. Zum ersten Mal in seinem Leben bezieht er eine eigene Wohnung – bei der Witwe Annelore Frimann-Clausen, wo er sich gleich nützlich macht und auch rasch wohl fühlt. Er hat Fortschritte gemacht, ist nich...