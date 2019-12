Kriegserklärung an Hisbollah

Eine große Mehrheit des Bundestages will am heutigen Donnerstag ein Verbot der Hisbollah in der Bundesrepublik beschließen. Der von den Regierungsparteien eingebrachte Antrag, dem sich die FDP angeschlossen hat, fordert darüber hinaus, »gemeinsam mit internationalen Partnern Maßnahmen zu ergreifen«, die den Einfluss der libanesischen Schiitenorganisation »in der Region und insbesondere in Syrien zurückdrängen«. Über die dabei einzusetzenden Mittel schweigt der Antrag. Es ist aber nicht vorstellbar, dass das genannte Ziel ohne Militäreinsatz zu erreichen wäre. Die Hisbollah beteiligt sich in Syrien aufgrund einer Bitte der dortigen Regierung an der Bekämpfung bewaffneter Islamisten. Im ...