»Aus Versehen« nazifiziert

Rechte spielen gerne den Wohltäter. So auch der Verein »Uniter«: Männer verteilten in seinem Namen am Nikolaustag in Leipzig Spenden an Obdachlose. Zwei posierten später neben einer Fahne mit dem Symbol des Vereins. Der ist alles andere als harmlos: Mit »Uniter« baute der aus Halle stammende Bundeswehrsoldat André S. seit 2016 ein rechtes paramilitärisches Netzwerk von Soldaten und Polizisten auf. Einer der Poser ist Robert Möritz, im Sommer 2018 in die CDU eingetreten, kurz darauf in den Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld und im Mai dieses Jahres in den Ortschaftsrat von Löbnitz gewählt.

Das Foto, von Möritz selbst veröffentlicht, machte die Runde in »sozialen Netzwerken«. Immer mehr kam ans Tageslicht, zum Beispiel Bilder von ihm als Ordner bei einem Neonaziaufmarsch am 1. Mai 2011 in Halle und von seinem Tattoo am rechten Ellenbogen: ein...