Unheimatlich weiter

Zu dieser Jahreszeit ist es anscheinend unvermeidlich, hier und dort mit Weihnachtsliedern beschallt zu werden. Die Empfindungen, die das Gedudel auslöst, sind dabei höchst unterschiedlich. Der eine bekommt glänzende Augen, der andere eher Ausschlag. Der Ansatz von der allgemein verständlichen Sprache der Musik muss solche Unterschiede einkalkulieren. Über individuelle Eindrücke beim Musikhören geht es in Helmut Mittermaiers »Ich höre was, was du nicht hörst. Eine Versuchsanordnung« (DLF Kultur 2019; Ursendung Di., 22 Uhr, DLF Kultur).

Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Uraufführung von Arthur Schnitzlers »Der Reigen« (NDR 1963; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) läuft auf den Programmen des NDR nicht nur die Radiobearbeitung des Stücks, sondern auch ein Feature von Rainer Lewandowski über die Rezeptiongeschichte: »Der Prozess um Schnitzlers Reigen« (NDR 1980; So., 21 Uhr, NDR Info). Manche Aufführungen des Stücks wurden gewaltsam gestört. Ein spannender Krim...