Bauernproteste

Der Wiener Soziologe Roland Girtler veröffentlichte 1996 ein Buch über den Untergang der bäuerlichen Kultur mit dem Titel »Sommergetreide«, 2002 dann eine Studie über »Echte Bauern«, die es nur noch in einigen vergessenen Winkeln der Weltgeschichte gebe. »Ich behaupte«, so der Autor, »dass sich seit der Jungsteinzeit, also seit über 5.000 Jahren, als der Mensch sesshaft und zum Bauern wurde, in unseren Breiten nicht soviel geändert hat wie nach dem letzten Krieg und vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als bei uns die alte bäuerliche Kultur allmählich zu Ende ging.«

Ein Rezensent schrieb: »Girtler fand echtes Bauernleben im indischen Gujarat und im rumänischen Siebenbürgen. Er kennt und benennt die ›Agrar­industrie‹, die ›Chemisierung des Brotes‹, den ›Gigantismus‹ der Tierfabriken, die ›Erniedrigung der Tiere‹, die brutale ›Gewinngier‹.« Girtler mache sich keine Illusionen: »Auch die sogenannten Biobauern sind Spezialiste...