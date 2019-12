»Der Schutz des Waldes sollte Priorität haben«

Seit Montag wird eine 4,7 Hektar große Teilfläche des Bannwaldes bei Langen in Südhessen abgeholzt. Wie kam es dazu? Als Bannwald ausgewiesener Wald gilt als schützenswert, und alle Welt redet davon, dass er für das Klima erhalten bleiben muss.

Dass bei Langen Bannwald gefällt wird, ist Bestandteil einer Erweiterung der dort bereits bestehenden Kiesgrube, und zwar um insgesamt 63,7 Hektar. Die Sehring AG hatte dies zum Kiesabbau beantragt, und per Bergrecht genehmigt bekommen. Bisher wurden seit 2014 alle zwei Jahre Flächen zwischen fünf und acht Hektar abgeholzt. Wir meinen: Bei der Prüfung und Genehmigung der Betriebspläne sollte nun oberste Priorität für den Schutz des Waldes gelten. Ausstehende Klagen von Naturschutzverbänden zur bevorstehenden gerichtlichen Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel dürfen nicht gegenstandslos gemacht werden. Hierbei sehen wir Brigitte Lindscheid (Bündnis 90/Die Grünen), Regierungspräsidentin in Da...