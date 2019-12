»Sie erwarten nicht, dass ich die Sanktionen aufhebe«

Sie waren im Herbst in Moskau und haben ein Memorandum mit der Partei »Gerechtes Russland« unterschrieben. Was verbindet Die Linke mit dieser Partei?

Die Kollegen waren vorher schon ein paar Mal in Deutschland und haben angefragt, ob man die Zusammenarbeit nicht etwas mehr organisieren könnte. So habe ich jetzt ausgiebig mit Sergei Mironow (Vorsitzender von »Gerechtes Russland«, jW) gesprochen.

Welche gemeinsamen Themen gibt es zwischen Ihnen und »Gerechtes Russland«?

Wir haben über die internationale Situation geredet, über die Sanktionen, die Konflikte in Syrien und um den Iran sowie über das Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern. Und natürlich über die Vorbereitung auf das runde Jubiläum im nächsten Jahr: den Tag der Befreiung beziehungsweise den Tag des Sieges.

Was erwarten Ihre Gesprächspartner von Ihnen? Es ist ja bekannt, dass Sie in der BRD nicht an der Macht sind und deshalb im Moment keine Gestaltungsspielräume haben. Die Sanktionen können ...