Seine letzte Krimirolle führte Wolfgang Winkler noch einmal in die Heimat. Er spielte im vergangenen Jahr einen Wirt in »Der steinerne Gast«, der dritten Folge der Reihe »Wolfsland«, die in Görlitz gedreht wird. Hier wurde Winkler am 2. März 1943 geboren, wuchs behütet bei seinen Großeltern auf und begeisterte sich für die Eisenbahn. Er wurde E-Lokführer und hat später als Schauspieler seine Profession auch vor der Kamera bewiesen, zum Beispiel 1978 in dem Kinderfilm »Des kleinen Lokführers große Fahrt«.

Winkler studierte Schauspiel in Potsdam-Babelsberg, debütierte in seiner Heimatstadt Görlitz und in Zittau, wo er große Rollen wie den jugendlichen Nihilisten Wowa in Viktor Rosows »Unterwegs« spielte und als »Quasi« Riek in Hermann Kants »Aula« auf der Bühne stand. Di...