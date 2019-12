Komplott der Faschisten

Am 12. Dezember 1969, einem Freitag, herrschten am späten Nachmittag in der Industriemetropole Mailand Vorweihnachtsstimmung und die vor einem Wochenende übliche Hektik. In der Schalterhalle der Landwirtschaftsbank an der Piazza Fontana drängen sich die Menschen, als um 16.37 Uhr eine Bombe explodiert. 14 Menschen sind sofort tot, zwei weitere sterben im Krankenhaus, fast 100 werden verletzt.

Eine weitere Bombe wird um 16.25 Uhr in einer Aktentasche an einem Fahrstuhl gefunden. Ein Maresciallo vergräbt sie zunächst im Hof der Bank und sperrt ihn ab. Fast zur gleichen Zeit detonieren in Rom vier Bomben bzw. Sprengsätze. Zwischen 16.40 und 16.55 Uhr eine in der Prachtstraße Via Veneto in der Banca Nazionale del Lavoro, durch die 14 Angestellte verletzt werden. Danach um 17.20 Uhr eine weitere am »Altar des Vaterlandes« auf der Piazza Venezia und zehn Minuten später zwei Sprengsätze mit geringerer Kraft, die einen Carabiniere und drei Passanten verletzen.

De...